Sekunda medzi nebom a zemou

Sú veci medzi nebom a zemou ... Levitácie, predtuchy i zázračné uzdravenia. A potom sú ľudia medzi zemou a nebom. Zázračné deti, ktoré predčasne dospeli a dospelí, ktorí detinsky čakajú na zázrak.

Ale nás tentokrát fascinuje jediná sekunda mimo gravitácie. Toľko totiž trvá pružný výskok profesionálneho basketbalistu. Pozorovateľovi sa pritom zdá, že sa telo vznáša a vedecké výskumy postupne odhalili aj príčinu tohto optického klamu. Ľudské oko totiž naplno registruje skutočnosť, že v hornej polovici parabolickej dráhy výskoku sa hráč zdrží asi tri krát dlhšie než v spodnej.

Earvin "Magic" Johnson

Earvin "Magic" Johnson ( narodený 14.8.1959 v znamení Leva ) je mnohými odborníkmi považovaný za najlepšieho basketbalového rozohrávača všetkých čias. Rozohrávač je kľúčovou postavou basketbalu, srší nápadmi, diktuje tempo, udáva tón a diriguje útok. Chrabrý rytier so srdcom leva, ktorý nikdy nezabúda na svoju družinu. Základné krédo basketbalu je totiž MY a krása tejto hry tkvie v prihrávke. Koš je iba nádherné individuálne JA, ktoré korunuje kolektívne úsilie.

Showtime

Magic dostal prezývku pre svoju neuveriteľnú, zázračnú schopnosť prihrať spoluhráčovi loptu na milimeter presne a vždy inak, ako by to prepočítal i ten najlepší komputer. To čo sa dnes trénuje v koordinačných tréningoch s loptami zavesenými na pružnej gume, dostal Johnson ako dar od Boha! Presadil nové, oku diváka lahodiace poňatie hry, tzv.showtime. Niečo také dokáže iba hravá myseľ z onoho sveta medzi nebom a zemou, myseľ plná fantázie, kreativity a žičlivosti. Prihrávky dopredu, dozadu, poza chrbát, medzi nohy, cez hlavu, vo výskoku i v otočke... Johnson bol akoby zakaždým sekundu pred reálnym časom a z možných kombinácií dokázal vybrať tú najkrajšiu a najefektívnejšiu. Výskumy ukázali, že takýto pohyb musí byť 200 000 krát nacvičený, aby sa stal automatickým reflexom v akejkoľvek situácii. Ale akokoľvek skvele kraľoval magickej džungli pohybu medzi basketbalovými košmi, šťastena mu napokon dala košom ... V roku 1991 Magic Johnson nečakane oznámil miliónom fanúšikom na celom svete, že musí ukončiť svoju profesionálnu kariéru. Dôvod? Pozitívne testy na vírus HIV.

Zázrak?

Fenomenálny basketbalista sa prakticky stiahol zo športovej arény, ale o svoj život bojoval ako lev. Založil nadáciu a podstúpil najmodernejšiu kombinovanú liečbu, ktorá znížila vírusovú záťaž jeho organizmu na minimum. Zaradil sa tak k asi 3 % infikovaných nosičov, ktorí prežívajú a nejavia symptómy AIDS. Sám Magic to hodnotí ako zázrak a verí, že mu v tom pomohol pravidelný pohyb. Ráno odbehne svoje kilometre, neskôr absolvuje program v posilňovni a deň naplní tréningom basketbalu.

Magic Johnson bol prvou športovou celebritou, ktorá sa dokázala otvorene priznať k pozitivite HIV. Podľa prognóz vedcov a štatistikov levom hrozí vyhubenie. Ale ako vidieť nemusí to byť vždy pravda. Lenže, ako silný musí byť človek, aby si priznal vlastnú slabosť ?